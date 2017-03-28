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28.03.2017

Новые возможности

«Леруа Мерлен» проведет в Карелии конференцию для потенциальных поставщиков

Французская компания, которая откроет строймаркет в карельской столице, готова сотрудничать с местными производителями.

В августе 2017 года ООО «Леруа Мерлен Восток» открывает первый строительный магазин в Петрозаводске. Политика компании направлена на поддержку местных производителей в тесном сотрудничестве с администрациями регионов, городов и торгово-промышленными палатами. Поэтому фирма проведет в карельской столице конференцию для будущих партнеров.

На мероприятии представители компании планируют обсудить с потенциальными поставщиками все нюансы работы и заключения контрактов. Фирма готова развивать сотрудничество с местными производителями, как в самом регионе, так и за его пределами.

Конференция пройдет 27 апреля с 10.00 до 14.00 (начало регистрации участников – 9.45) в конференц-зале "Пиетари" отеля Park Inn by Radisson Petrozavodsk. Дополнительную информацию можно получить по тел. +7 9036651173 или по e-mail:Sergey.Simanovich@leroymerlin.ru .


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  • Это хорошо,что открывают!. обыватель (Гость)
    28.03.2017 14:39:13
    +1 -1


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