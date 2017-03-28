Торговцы смертью

Трое подельников организовали канал поставки героина в Карелию

Злоумышленники, которые привозили в республику наркотики, стали фигурантами пяти уголовных дел.





Мужчина из Приозерского района Ленинградской области, гражданин одного из сопредельных государств, совместно с сожительницей и подельником из Сортавальского района организовали устойчивый канал поставки героина в республику, а также сбывали наркотики жителям Приладожья.





Проведенные оперативно–розыскные мероприятия позволили возбудить пять уголовных дел по признакам составов преступлений, предусмотренных частями 1, 3, 4 статьи 228.1 УК РФ. Из незаконного оборота изъят приготовленный к сбыту героин массой более 470 грамм.





Иностранный гражданин сейчас находится под стражей, его сожительница отпущена под подписку о невыезде. Третий фигурант – уроженец Карелии – под домашним арестом. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 20 лет, сообщили в МВД Карелии.





28.03.2017