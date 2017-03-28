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28.03.2017

ДТП на трассе

Легковушка столкнулась с фурой в Карелии

В Медвежьегорском районе в аварии пострадали два человека.

Инцидент произошел сегодня ночью на 614-м километре дороги Санкт-Петербург – Мурманск. По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем ЛАДА-2131, столкнулся с встречным большегрузом Volvo с полуприцепом.

В результате происшествия пострадал 29-летний водитель «Нивы» и его 37-летний пассажир. Потерпевшие госпитализированы в лечебное учреждение. сообщили в ГИБДД Карелии.


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