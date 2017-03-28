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28.03.2017

Оригинальный подход

Врио главы Карелии предложил премировать чиновников за сообщение о взятку

В республике собираются поощрять государственных служащих, которые честно признаются, что им предлагали взятку.

Руководитель региона провел заседание комиссии, координирующей работу по противодействию коррупции в республике. С докладом о реализации мер антикоррупционной политики в Карелии в 2016 году выступил и.о. председателя Государственного контрольного комитета Андрей Кузьмин.

По его словам, основной упор был сделан на профилактику коррупционных правонарушений, минимизацию таких рисков, а также на правовое просвещение граждан. Одно из направлений в деятельности комитета − внутренний государственный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений. Объектами проверок стали органы исполнительной власти и местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения.

− Устранено нарушений на сумму 30 миллионов 924 тысячи рублей, то есть 93% из того, что можно было возместить, − сообщил Андрей Кузьмин.

Отделом контроля в сфере закупок контрольного комитета в 2016 году осуществлено 27 проверок, в ходе которых проверено 1424 закупки, из них с нарушениями оказалась проведена 491 закупка (34,5%).

В октябре-декабре 2016 года впервые организован онлайн-опрос населения для оценки уровня восприятия коррупции в республике. В опросе приняло участие 356 респондентов из всех районов и двух городских округов республики. Согласно опросу, средний уровень восприятия коррупции составил 6 баллов по 10-балльной шкале.

Артур Парфенчиков поручил разработать систему премирования госслужащих, сообщивших о фактах склонения их к коррупционным действиям.

− Люди должны знать: предлагать взятку в государственных и муниципальных органах – это опасно, − сказал руководитель региона.

Также на заседании обсуждалась организация работы по противодействию коррупции в отдельных органах исполнительной власти и муниципальных районах.


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  • размер премии уточните...вдруг он окажется выше той,шо предлагают? (Гость)
    28.03.2017 14:36:24
    +1 -1


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