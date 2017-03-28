Жизнь на дне стакана

Карелия попала в число самых пьющих регионов России

В Национальном рейтинге трезвости за 2016 год наша республика заняли 80-е место, оказавшись в десятке аутсайдеров.





Рейтинг трезвости субъектов России стал итогом совместного исследования федерального проекта "Трезвая Россия" и Экспертно-аналитического центра при Общественной палате РФ.

Во время исследования специалисты учитывали объем продаж алкогольной продукции только двух видов — пива и водки. При этом оба вида рассматривали как отдельные, самостоятельные критерии.





По итогам исследования Карелия в Национальном рейтинге трезвости заняла 80-е место. Республика вошла в десятку самых пьющих регионов страны вместе с Магаданской областью, Чукоткой, Коми, Амурской областью, Пермским краем, Бурятией. В числе же лидеров оказались Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская республики, Калмыкия и Ставропольский край. В этих субъектах спиртное употребляют в достаточно малых объемах.





По словам руководителя "Трезвой России", члена Общественной палаты РФ Султана Хамзаева, основная задача "Рейтинга трезвости регионов" состоит в объективной оценке ситуации в регионах страны.





- Данный рейтинг является независимой экспертной оценкой работы глав субъектов РФ по защите здоровья граждан от алкоголя и его последствий. Мы искренне надеемся, что этот аналитический труд поможет регионам более трезво и ответственно оценить ситуацию и выработать максимально качественный вектор улучшения социального климата региона, - отметил он.





28.03.2017