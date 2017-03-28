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28.03.2017

Ошеломляющие цифры

Разницу в размере зарплат руководства и персонала госучреждений уменьшат в Карелии

Врио главы республики поручил сократить в регионе разрыв между заработной платой руководителей и стандартных сотрудников государственных учреждений.

Для этого уже разрабатывается нормативный акт правительства РК, который предусмотрит единые критерии, обусловленные работой госучреждений в различных сферах и объемом выполняемых заданий. По этим критериям будут определять уровень зарплаты руководства, заместителей и главных бухгалтеров.

Напомним, ряд поручений, в том числе по преодолению дисбаланса между заработной платой начальства и работников госучреждений, врио главы Карелии дал после обсуждения в начале марта доклада министра финансов РК.

Ведомство проанализировало бухгалтерскую и финансовую отчетность. Как оказалось, в среднем за 2016 год зарплата руководителей государственных учреждений республики превысила среднемесячную заработную плату работников этих учреждений без учета руководителей и их заместителей в 3,3 раза.

Однако, в четырех госучреждениях в сферах нацэкономики, образования и культуры это соотношение превысило шестикратный размер, в 26 государственных учреждениях (в том числе учреждениях здравоохранения, культуры, среднего профессионального образования, социального обслуживания, физкультуры и спорта) уровень соотношения находится в диапазоне от четырех до шести, в остальных 182 государственных учреждениях показатель не превышает четырехкратного размера.

В бюджете Карелии на 2016 год были запланированы ассигнования на сохранение достигнутого по итогам предыдущего года уровня оплаты труда – дополнительные средства на повышение зарплаты работников бюджетной сферы не предусматривались. Тем не менее, отмечается рост заработной платы руководителей 111-ти государственных учреждений (более чем в половине от общего количества) до 64% по отношению к уровню 2015 года. Вместе с тем, основной задачей «майских» Указов Президента РФ является рост оплаты труда категорий работников, которые непосредственно оказывают услуги населению – это врачи, учителя, работники культуры, социальные работники.


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