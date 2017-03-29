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Пригородные и междугородние автобусы в Карелии начнут ездить по новым правилам

В республике создадут новую систему межмуниципальных и пригородных автобусных пассажирских перевозок.





По словам вице-премьера правительства Карелии Игоря Ширшова, с июля межмуниципальные и пригородные автобусные перевозки в республике будут осуществляться по новым правилам. Конкурсные процедуры планируется завершить в июне, так как до этого времени требуется принятие изменений в ряд республиканских законов о транспортном обеспечении.





- Проекты законов депутаты Законодательного собрания рассмотрят во втором чтении в мае. После этого будет принят ряд нормативно-правовых документов и подготовлена конкурсная документация. До июля автобусные перевозки в республике выполняются в рамках существующих договоров, - рассказал Игорь Ширшов.





Новая модель организации пассажирских автобусных перевозок предполагает разделение на регулируемые и нерегулируемые.





- Регулируемые перевозки – пригородные. Они будут осуществляться в рамках тарифов, установленных Госкомитетом по ценам и тарифам. Лоты на аукционе разукрупнены. Доступ к участию в конкурсе будет свободным. В нем смогут участвовать и те предприниматели, которые традиционно осуществляли перевозки до 2013 года, - пояснил Игорь Ширшов.





Лоты также сформируют с учетом совмещения «нерентабельных» и экономически привлекательных маршрутов как пригородного, так и междугороднего видов сообщений.





Перевозчиков, которые будут осуществлять нерегулируемые перевозки, выберут на конкурсе по наибольшему количеству баллов по определенным критериям: отсутствие аварий, опыт осуществления перевозок, технические характеристики, возраст используемых автобусов.





Всего планируется определить перевозчиков по 95 маршрутам. Работа проводится с учетом предложений от администраций районов республики.





29.03.2017