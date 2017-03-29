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29.03.2017

Придется демонтировать

Незаконно установленные гаражи на Суворова снесут в Петрозаводске

Поскольку владельцы объектов не убрали железные блоки самостоятельно, власти решили демонтировать их в ближайшее время.

С 3 по 21 апреля с перерывами на выходные дни с 10:00 специалисты проведут демонтаж 16 гаражей в районе дома № 21 по улице Суворова. Демонтированные объекты вывезут по адресу в Южную промзону на производственную базу АО «КПД».

Напомним, что демонтаж и перемещение незаконно установленных на территории Петрозаводска объектов, а также сроки их хранения определяются соответствующим Порядком, утвержденным постановлением администрации.


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