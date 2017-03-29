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29.03.2017

Цены на продукты

Репчатый лук не перестает дорожать в Карелии

Региональная служба статистики рассказала, как изменились цены в магазинах республики.

За неделю в Карелии среди плодоовощной продукции стоимость репчатого лука выросла на 4,1%, а свежих помидоров на 2,9%. Также подорожали сметана и сахарный песок на 0,9%, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности – 0,7%, подсолнечное масло и пшено – на 0,6%.

В то же время снизилась цена на свежие огурцы на 2,4%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подешевели охлажденные и мороженые куры на 1,8%, свинина (кроме бескостного мяса) – на 0,9%.

Цена на дизельное топливо снизилась на 0,3%. Автомобильный бензин марки АИ- 92 стал дороже на 0,6%, сообщает Карелиястат.


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  • Ватникам по барабану. Лишь бы турнепс не дорожал (Гость)
    29.03.2017 10:22:55
    +1 -1

  • Ватникам по барабану. Лишь бы турнепс не дорожал

    Для справки: Батники турнепс не едят. Мы не ляхи, аль германцы. (Гость)
    29.03.2017 14:37:57
    +1 -1


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