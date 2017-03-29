Цены на продукты

Репчатый лук не перестает дорожать в Карелии

Региональная служба статистики рассказала, как изменились цены в магазинах республики.





За неделю в Карелии среди плодоовощной продукции стоимость репчатого лука выросла на 4,1%, а свежих помидоров на 2,9%. Также подорожали сметана и сахарный песок на 0,9%, питьевое цельное стерилизованное молоко 2,5-3,2% жирности – 0,7%, подсолнечное масло и пшено – на 0,6%.





В то же время снизилась цена на свежие огурцы на 2,4%. Среди других наблюдаемых продовольственных товаров подешевели охлажденные и мороженые куры на 1,8%, свинина (кроме бескостного мяса) – на 0,9%.





Цена на дизельное топливо снизилась на 0,3%. Автомобильный бензин марки АИ- 92 стал дороже на 0,6%, сообщает Карелиястат.





29.03.2017