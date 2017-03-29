Злостные неплательщики

Мэрия Петрозаводска намерена через суд взыскать с должников 54 миллиона рублей

Городские власти устали ждать, пока крупные арендаторы соберутся заплатить в бюджет карельской столицы и подали в суд.





По поручению мэра специалисты комитета экономики проанализировали список должников по арендной плате за пользование земельными участками, чтобы, по возможности, расторгнуть договоры и вовлечь освобожденные участки в оборот.





В администрации Петрозаводска налажена систематическая работа по выявлению, учету и составлению реестра всех просроченных платежей. В отношении нерадивых арендаторов, задолжавших в бюджет свыше одного миллиона рублей, мэрия подала в суд 11 исков на общую сумму более 54 миллионов. Из них 25 миллионов – взыскание задолженности по арендной плате за муниципальное имущество и 29 миллионов – за пользование земельными участками. В настоящее время нормативно-правовое управление готовят исковые заявления о взыскании долгов по аренде земельных участков на общую сумму 22,5 миллиона рублей.





- Также администрация города считает необходимым расторгнуть 52 договора аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в связи с неисполнением арендаторами обязательств по внесению арендной платы за землю. Суммарная задолженность по этим договорам составляет более 60 миллионов рублей. Соответствующая процедура инициирована городской властью совместно с Госкомитетом республики по управлению государственным имуществом и организации закупок, - рассказали в мэрии.





29.03.2017