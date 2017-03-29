Украли из казны

Чиновник в Карелии получил взятку в 770 тысяч и похитил из бюджета 1,5 миллиона рублей

Замглавы администрации Сегежского городского поселения и директора двух обществ с ограниченной ответственностью пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере и взятку.





По версии следствия, заместитель главы администрации Сегежи в 2012-2015 годах получил от учредителя коммерческой организации, уголовное дело в отношении которого уже находится на рассмотрении в суде, взятку в размере 770 тысяч рублей. Деньги чиновнику передали за предоставление незаконных преференций при заключении муниципальных контрактов на реконструкцию линий электропередачи и электроустановок уличного освещения, а также за оказание в будущем содействия и общего покровительства в осуществлении предпринимательской деятельности.





Кроме того, ему и второму обвиняемому инкриминируется совершение в 2015 году хищения путем обмана бюджетных средств на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, рассказали в республиканской прокуратуре.





Администрация муниципального образования «Сегежское городское поселение» уже подала гражданский иск по уголовному делу о взыскании с обвиняемых похищенных денег. Сейчас наложен арест на имущество чиновника: его средства и долю в праве собственности на квартиру. Добавим, что уголовное дело в ближайшее время направят в суд.





29.03.2017