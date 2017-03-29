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29.03.2017

Украли из казны

Чиновник в Карелии получил взятку в 770 тысяч и похитил из бюджета 1,5 миллиона рублей

Замглавы администрации Сегежского городского поселения и директора двух обществ с ограниченной ответственностью пойдут под суд за мошенничество в особо крупном размере и взятку.

По версии следствия, заместитель главы администрации Сегежи в 2012-2015 годах получил от учредителя коммерческой организации, уголовное дело в отношении которого уже находится на рассмотрении в суде, взятку в размере 770 тысяч рублей. Деньги чиновнику передали за предоставление незаконных преференций при заключении муниципальных контрактов на реконструкцию линий электропередачи и электроустановок уличного освещения, а также за оказание в будущем содействия и общего покровительства в осуществлении предпринимательской деятельности.

Кроме того, ему и второму обвиняемому инкриминируется совершение в 2015 году хищения путем обмана бюджетных средств на общую сумму более 1,5 миллиона рублей, рассказали в республиканской прокуратуре.

Администрация муниципального образования «Сегежское городское поселение» уже подала гражданский иск по уголовному делу о взыскании с обвиняемых похищенных денег. Сейчас наложен арест на имущество чиновника: его средства и долю в праве собственности на квартиру. Добавим, что уголовное дело в ближайшее время направят в суд.


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  • У Вас в России, на борьбу с коррупцией в своё время было выделено 2 миллиарда ваших рублей.
    А Иосиф Виссарионович выделил бы беЗплатно два участка в подмосковье по кладбища. Александр (Гость)
    29.03.2017 14:34:24
    +1 -1
  • Александр,не раскачивайте лодку,дайте насладиться нищетой рузких.Ждун (Гость)
    29.03.2017 18:19:45
    +1 -1
  • Александр

    А Иосиф Виссарионович выделил бы беЗплатно два участка в подмосковье по кладбища. Александр
      Так он и выделил. Просто надо уметь приватизировать.. комсомолец со стажем (Гость)
    29.03.2017 18:27:20
    +1 -1


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