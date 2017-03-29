За чистоту города

Жители Петрозаводска снова выйдут в рейд против несанкционированной рекламы

Администрация карельской столицы приглашает горожан принять участие в акции «СТОП – рекламе вне закона».





Второй рейд по снятию несанкционированной рекламы состоится в субботу, 1 апреля. Сбор участников акции – в 11:00 на площади Гагарина, около информационно-туристского центра (пр. Ленина, д. 38). Всем пришедшим мэрия обещает предоставить необходимый инвентарь: мешки, перчатки, скребки.





Напомним, 25 марта в первом рейде по снятию несанкционированной рекламы приняли участие более 100 горожан, которые собрали около 100 мешков макулатуры.





29.03.2017