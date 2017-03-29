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29.03.2017

За чистоту города

Жители Петрозаводска снова выйдут в рейд против несанкционированной рекламы

Администрация карельской столицы приглашает горожан принять участие в акции «СТОП – рекламе вне закона».

Второй рейд по снятию несанкционированной рекламы состоится в субботу, 1 апреля. Сбор участников акции – в 11:00 на площади Гагарина, около информационно-туристского центра (пр. Ленина, д. 38). Всем пришедшим мэрия обещает предоставить необходимый инвентарь: мешки, перчатки, скребки.

Напомним, 25 марта в первом рейде по снятию несанкционированной рекламы приняли участие более 100 горожан, которые собрали около 100 мешков макулатуры.


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  • А пожрать дадут?. ватник со стажем (Гость)
    29.03.2017 12:05:34
    +1 -1
  • ватник со стажем

    А пожрать дадут?. ватник со стажем

    Таки, это просто Тест на НЛП и зомбирование. (Гость)
    29.03.2017 14:27:57
    +1 -1
  • по ящику круглые сутки рекламируют работу россииского правительства на народные деньги- время покажет, место встречи, право голоса,60 минут.первая студия , сборная россии по футболу. поибень целыи день. вовик (Гость)
    29.03.2017 17:10:56
    +1 -1


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