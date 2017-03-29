Лягушка-путешественница

Пропавшую в Петрозаводске девушку нашли в Симферополе

Несовершеннолетняя жительница карельской столицы ушла из дома 1,5 года назад. Найти ее удалось в Крыму.





Девушка-подросток из Петрозаводска ушла из дома и не вернулась около полутора лет назад. О пропаже дочери 4 октября 2015 года в полицию заявила ее мать. Недавно местонахождение пропавшей установил старший оперуполномоченный симферопольской полиции Сергей Черняев. Все это время без вести пропавшая находилась в федеральном розыске.





Как пояснила сама девушка, она влюбилась в парня. Вместе они решили отправиться в путешествие по просторам России. Посетив многие регионы, в конце прошлого года пара остановилась в Симферополе. Сняли квартиру, молодой человек устроился на работу.





Каждые три месяца девушка через «Скайп» созванивалась со своей матерью, тем самым показывая, что с ней все в порядке, но местонахождения своего не называла.





- На сегодняшний момент разыскиваемая гражданка является совершеннолетней. Правоохранители подготовили документы, чтобы снять ее с федерального розыска, - рассказали в МВД Крыма.





29.03.2017