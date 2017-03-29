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29.03.2017

Лягушка-путешественница

Пропавшую в Петрозаводске девушку нашли в Симферополе

Несовершеннолетняя жительница карельской столицы ушла из дома 1,5 года назад. Найти ее удалось в Крыму.

Девушка-подросток из Петрозаводска ушла из дома и не вернулась около полутора лет назад. О пропаже дочери 4 октября 2015 года в полицию заявила ее мать. Недавно местонахождение пропавшей установил старший оперуполномоченный симферопольской полиции Сергей Черняев. Все это время без вести пропавшая находилась в федеральном розыске.

Как пояснила сама девушка, она влюбилась в парня. Вместе они решили отправиться в путешествие по просторам России. Посетив многие регионы, в конце прошлого года пара остановилась в Симферополе. Сняли квартиру, молодой человек устроился на работу.

Каждые три месяца девушка через «Скайп» созванивалась со своей матерью, тем самым показывая, что с ней все в порядке, но местонахождения своего не называла.

- На сегодняшний момент разыскиваемая гражданка является совершеннолетней. Правоохранители подготовили документы, чтобы снять ее с федерального розыска, - рассказали в МВД Крыма.


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  • Ну, усё. Перспективная молодая пара попала в санкционный список за посещение Крыма.
    А то, усё 250 000 жителей Израиля + состав их семей оговаривают с доктором Менделе условия их переселения в Крым_наш. Александр (Гость)
    29.03.2017 14:25:33
    +1 -1-1
  • глубоко насрать (Гость)
    29.03.2017 17:36:31
    +1 1-1
  • классическая фраза. жаль на тебя говна вылит не хватит (Гость)
    29.03.2017 18:26:33
    +1 -1


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