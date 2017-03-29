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29.03.2017

Борьба с едой

Финский и немецкий сыр изъяли у предпринимателя в Петрозаводске

Санкционный продукт в соответствии с законодательством уничтожили в местном скотомогильник.

На минувшей неделе в ходе совместного рейда сотрудников прокуратуры города, Карельской таможни и специалистов Россельхознадзора обнаружена продукция, запрещенная к реализации на территории России.

У предпринимателя в торговой точке на улице Кирова в ТЦ «Максим» нашли сыр производства Финляндии весом 14 килограммов и сыр производства Германии весом 0,7 килограмма.

В соответствии с действующим законодательством вышеуказанная продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на скотомогильнике в местечке Бесовец Прионежского района.


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  • Да и пофиг. Рашкинской быломассе запрещено жрать качественную еду. Патрионутой вате положено жрать кашу на митингах и орать крымнаш. А зачем  вата орет, так и сама не знает, ибо денег у нее все равно нет туда съездить. Дрессированные тупари. (Гость)
    29.03.2017 15:51:13
    +1 -1


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