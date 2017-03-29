Борьба с едой

Финский и немецкий сыр изъяли у предпринимателя в Петрозаводске

Санкционный продукт в соответствии с законодательством уничтожили в местном скотомогильник.





На минувшей неделе в ходе совместного рейда сотрудников прокуратуры города, Карельской таможни и специалистов Россельхознадзора обнаружена продукция, запрещенная к реализации на территории России.





У предпринимателя в торговой точке на улице Кирова в ТЦ «Максим» нашли сыр производства Финляндии весом 14 килограммов и сыр производства Германии весом 0,7 килограмма.





В соответствии с действующим законодательством вышеуказанная продукция изъята из оборота и уничтожена механическим способом на скотомогильнике в местечке Бесовец Прионежского района.





29.03.2017