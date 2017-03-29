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29.03.2017

Сила стихии

Пожилой мужчина погиб на пожаре в Карелии

В Сегежском районе сгорел жилой дом. На пепелище нашли тело местного жителя.

По версии следствия, 28 марта 2017 года в одном из деревянных домов в поселке Полга произошел пожар. При тушении в квартире обнаружено тело 63-летнего хозяина. Наиболее вероятными причинами возгорания на данный момент специалисты называют неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности при использовании печного отопления. Точная причина смерти потерпевшего устанавливается.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.


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