Сила стихии

Пожилой мужчина погиб на пожаре в Карелии

В Сегежском районе сгорел жилой дом. На пепелище нашли тело местного жителя.





По версии следствия, 28 марта 2017 года в одном из деревянных домов в поселке Полга произошел пожар. При тушении в квартире обнаружено тело 63-летнего хозяина. Наиболее вероятными причинами возгорания на данный момент специалисты называют неосторожное обращение с огнем и нарушение правил безопасности при использовании печного отопления. Точная причина смерти потерпевшего устанавливается.





В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.





29.03.2017