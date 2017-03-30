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30.03.2017

Хитроумный план

Экс-глава Лахденпохьи с помощью аферы получила в собственность два участка

Бывшую руководительницу городского поселения обвиняют мошенничестве, совершенном в крупном размере, на сумму более 730 тысяч рублей.

По версии следствия, с 2012 года по 2015 год обвиняемая, получив в аренду два земельных участка в Лахденпохском районе решила незаконного оформить их в собственность. Для этого экс-глава Лахденпохьи предоставила в службу государственной регистрации, кадастра и картографии декларации заведомо ложные сведения о наличии на данных участках объектов недвижимости.
На основании подложных документов чиновница зарегистрировала право собственности на несуществующие объекты недвижимости, а затем обратилась в администрацию района с заявлением предоставить ей в собственность землю, зарегистрировав на нее право собственности.

В результате обвиняемая получила два участка общей площадью три тысячи квадратных метров, чем причинила ущерб администрации района и поселения на общую сумму более 730 тысяч рублей, сообщили в Следкоме Карелии.

В настоящее время по уголовному делу утверждено обвинительное заключение, после материалы скоро направят в суд для рассмотрения по существу.


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