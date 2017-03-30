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30.03.2017

Проверка знаний

Школьники Карелии сдали досрочный ЕГЭ по истории и химии

Участие в Едином государственном экзамене досрочного периода в республике по истории приняли 18 человек, по химии – девять.

Пункт проведения экзаменов был открыт в Центре оценки качества образования в Петрозаводске. В нем велось видеонаблюдение, использовались технологии печати контрольных измерительных материалов и сканирования бланков ответов участников в аудиториях.

Ход экзамена контролировали три федеральных общественных наблюдателя, один из них наблюдал в online-режиме посредством портала «Смотри ЕГЭ».

Экзаменационная работа по истории включала 25 заданий. На ее выполнение отвели три часа 55 минут. Работа по химии состояла из 34 заданий, которые необходимо было выполнить за три часа 30 минут. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по истории составляет 32 балла, по химии – 36 баллов. Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений.

Следующий экзамен по математике базового и профильного уровней состоится 31 марта. На него зарегистрировано 93 участника, в Карелии откроют два пункта проведения экзаменов.


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