Хорошая возможность

Жителям Петрозаводска предлагают бесплатно сделать экспресс-диагностику здоровья

В карельской столице проведут акцию, во время которой каждый желающий сможет получить индивидуальную консультацию целого ряда врачей.





Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, в ТЦ «Тетрис» с 16 до 20 часов пройдет акция «Диспансеризация – путь к здоровью». Горожан ждет игра-викторина от Центра медико-социальной профилактики и Центра здоровья для детей, викторина «Народная мудрость о крепком здоровье», интеллектуальная игра «Сундучок здоровья» от Национальной библиотеки Карелии, а также индивидуальное консультирование и обследование состояния здоровья и физического развития.





Каждый пришедший на акцию сможет бесплатно получить следующий ряд услуг:





– сформировать первичный пакет документов для прохождения диспансеризации в городских поликлиниках №1, №2, №3, №4 г. Петрозаводска;





– получить индивидуальную консультацию терапевта, пульмонолога, нарколога, психолога и других специалистов по вопросам здорового образа жизни, профилактики заражения ВИЧ, отказа от курения и алкоголя (в том числе поучаствовать в интерактивном мероприятии «Имитация алкогольного опьянения»), а также методам преодоления стресса;





– пройти экспресс-диагностику своего здоровья;





– сделать экспресс-анализ уровня глюкозы в крови, экспресс-диагностику ВИЧ и экспресс-диагностику холестерина;





– получить бесплатные буклеты и другие информационные материалы по коррекции факторов риска и здоровому образу жизни.





Специалисты Центра медико-социальной профилактики и Центра здоровья для детей проведут консультации детей и подростков, их родителей по вопросам рационального питания, профилактики табакокурения и употребления алкоголя, физической активности. Можно будет сделать обследование на жироанализаторе, смокелайзере, динамометре.





С 17 до 18 часов посетители также получат возможность бесплатно взять с собой питьевую воду из источников санатория «Марциальные воды».





30.03.2017