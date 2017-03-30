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30.03.2017

Хорошая возможность

Жителям Петрозаводска предлагают бесплатно сделать экспресс-диагностику здоровья

В карельской столице проведут акцию, во время которой каждый желающий сможет получить индивидуальную консультацию целого ряда врачей.

Во Всемирный день здоровья, 7 апреля, в ТЦ «Тетрис» с 16 до 20 часов пройдет акция «Диспансеризация – путь к здоровью». Горожан ждет игра-викторина от Центра медико-социальной профилактики и Центра здоровья для детей, викторина «Народная мудрость о крепком здоровье», интеллектуальная игра «Сундучок здоровья» от Национальной библиотеки Карелии, а также индивидуальное консультирование и обследование состояния здоровья и физического развития.

Каждый пришедший на акцию сможет бесплатно получить следующий ряд услуг:

– сформировать первичный пакет документов для прохождения диспансеризации в городских поликлиниках №1, №2, №3, №4 г. Петрозаводска;

– получить индивидуальную консультацию терапевта, пульмонолога, нарколога, психолога и других специалистов по вопросам здорового образа жизни, профилактики заражения ВИЧ, отказа от курения и алкоголя (в том числе поучаствовать в интерактивном мероприятии «Имитация алкогольного опьянения»), а также методам преодоления стресса;

– пройти экспресс-диагностику своего здоровья;

– сделать экспресс-анализ уровня глюкозы в крови, экспресс-диагностику ВИЧ и экспресс-диагностику холестерина;

– получить бесплатные буклеты и другие информационные материалы по коррекции факторов риска и здоровому образу жизни.

Специалисты Центра медико-социальной профилактики и Центра здоровья для детей проведут консультации детей и подростков, их родителей по вопросам рационального питания, профилактики табакокурения и употребления алкоголя, физической активности. Можно будет сделать обследование на жироанализаторе, смокелайзере, динамометре.

С 17 до 18 часов посетители также получат возможность бесплатно взять с собой питьевую воду из источников санатория «Марциальные воды».


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