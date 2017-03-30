Качественные стабилизаторы напряжения отечественного производства

Отечественные стабилизаторы напряжения обеспечивают регулировку и стабилизацию напряжения без выброса помех и искажения формы питания тока. Приобрести такую продукцию можно в компании «Полигон».





ГК «Полигон» производит стабилизаторы, сохраняющие полную номинальную мощность в любых условиях эксплуатации. Ассортимент товара компании достаточно широкий, а цены умеренные.





Компания «Полигон», имеющая ряд производственных цехов, предлагает потребителям широкий ассортимент стабилизаторов для дома, офисных, коммерческих и технических помещений. Получившие популярность модели «Сатурн» и «Каскад» этой отечественной марки работают под напряжением в диапазоне 220-380 В. Они разработаны специально для российских электросетей, с учетом всех корректирующих нюансов.





Оформление заявки





Для заказа партии стабилизаторов напряжения ГК «Полигон» достаточно позвонить в компанию по указанному телефону или оформить заказ в письменном виде на сайте poligonspb.ru, указав наименование и количество единиц продукции.





Оптовым покупателям компания предоставляет выгодные условия сотрудничества и сервисное обслуживание. Приобрести стабилизаторы ТМ «Полигон» можно оптом и в розницу через магазины представителей или с самого завода-изготовителя, независимо от вашего местонахождения. Заявки принимаются круглосуточно, доставка партий товара осуществляется несколькими удобными для покупателей способами не только по территории РФ, но и в ближнее зарубежье.





Цены в каталоге указаны без учета скидок и могут корректироваться. Перед заказом оптовых партий товара уточняйте конечную стоимость с учетом доставки у консультанта.





Характеристика продукции





Каталогом продукции очень удобно пользоваться. Вы можете выбрать несколько образцов стабилизаторов напряжения и, сравнив их технические характеристики более конкретно, определиться с выбором. В разделе «Продукция» можно найти не только подробное описание стабилизаторов напряжения, но и паспорта, сертификаты соответствия, схемы подключения к сети и оборудованию. Для оптимального выбора нужного товара нужно подробно изучить технические характеристики приборов или воспользоваться консультацией специалиста.





Предлагаемые компанией «Полигон» стабилизаторы напряжения делятся на 2 типа:





• однофазные представлены электронными приборами «Каскад» мощностью 0.8-20 кВА и электромеханическими стабилизаторами «Сатурн», мощность которых достигает 2000 кВА;

• трехфазные 380 В, мощностью до 2 тыс. кВА.





Достоинства товара





• максимальный предел и регулировка мощности в полном диапазоне входных напряжений (точность коррекции +,-2.5%);

• соответствие ГОСТам, прохождение многоэтапной проверки ОТК;

• встроенная защита от короткого замыкания, сетевых помех и природных угроз (гроза, молния);

• бесшумность, естественное охлаждение;

• работают от любого источника тока, не требуют запаса мощности;

• надежность, компактность, качественная элементная база;

• долговечность эксплуатации.





Многоступенчатая защита стабилизаторов обеспечивает стабильность работы долгие годы.





30.03.2017