Ответят рублем

Мэрия Петрозаводска выписала штрафов почти на два миллиона за нарушение правил благоустройства

В первом квартале нынешнего года администрация города зафиксировала 155 нарушений, касающиеся внешнего облика карельской столицы.





По 100 административным правонарушениям комиссия мэрии вынесла постановления о привлечения к ответственности: по 27 административным делам - предупреждения, по 73 административным делам – штрафы. Общая сумма взысканий вынесенных в первом квартале 2017 года составляет один миллион 786,5 тысяч рублей.





Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лицами допускали нарушение установленных муниципальными правовыми актами требований к проведению земляных работ, внешнему обустройству и оформлению строительных площадок, размещению транспортных средств на территории города, а также несвоевременно производили очистку кровель зданий от снега, наледи и сосулек.





30.03.2017