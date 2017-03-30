Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
30.03.2017

Ответят рублем

Мэрия Петрозаводска выписала штрафов почти на два миллиона за нарушение правил благоустройства

В первом квартале нынешнего года администрация города зафиксировала 155 нарушений, касающиеся внешнего облика карельской столицы.

По 100 административным правонарушениям комиссия мэрии вынесла постановления о привлечения к ответственности: по 27 административным делам - предупреждения, по 73 административным делам – штрафы. Общая сумма взысканий вынесенных в первом квартале 2017 года составляет один миллион 786,5 тысяч рублей.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и физические лицами допускали нарушение установленных муниципальными правовыми актами требований к проведению земляных работ, внешнему обустройству и оформлению строительных площадок, размещению транспортных средств на территории города, а также несвоевременно производили очистку кровель зданий от снега, наледи и сосулек.


« Качественные стабилизаторы напряжения отечественного производстваАртур Парфенчиков: Карелия заинтересована в развитии сотрудничества с Баренц-регионом »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]