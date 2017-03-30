Укрепление связей

Артур Парфенчиков: Карелия заинтересована в развитии сотрудничества с Баренц-регионом

В рамках работы Международного Арктического форума, который проходит в эти дни в Архангельске, врио главы региона выступил на сессии «Баренцев/Евроарктический регион. Развитие сотрудничества».





На сессии руководитель республики отметил, что у Карелии сложились взаимовыгодные двусторонние связи со странами Баренц-региона. В первую очередь, речь идет о программах приграничного сотрудничества «Коларктик» и «Карелия». Общий бюджет программы «Карелия» с учетом софинансирования России и Финляндии до 2020 года составляет порядка 43 млн. евро.





Одно из приоритетных направлений — деловое сотрудничество малых и средних предприятий по обе стороны границы. Однако, по мнению Артура Парфенчикова, потенциал прямых контактов между предприятиями сейчас недооценен, хотя в республике есть положительные примеры таких деловых взаимоотношений. Это, в частности, совместное предприятие «АЕК» в Костомукше, где недавно побывал врио главы. Компания производит электронику для иностранных грузовиков «Вольво» и «Скания», а прошлом году здесь также начали производить электропроводку для ветрогенераторов датского концерна Vestas.





- Подобный опыт необходимо поддерживать. Для нас важны такие примеры совместной работы предприятий, особенно для развития северных территорий республики, и, в частности, моногородов. Мы готовы предлагать выгодные форматы работы бизнесу на этих территориях, - подчеркнул Артур Парфенчиков.





Направлениями приграничного сотрудничества также являются культура и сохранение исторического наследия, национальное своеобразие, туризм. Республика готова содействовать дальнейшему развитию взаимодействия в этих сферах.





- В Карелии есть такие природные жемчужины, как Ладожское и Онежское озера, Белое море, есть Заонежье с его самобытной культурой. Сейчас мы активно занимаемся модернизацией и строительством аэропорта «Петрозаводск» и хотели бы, чтобы этот новый транспортный узел был ориентирован, в том числе, на укрепление приграничного сотрудничества с Северной Европой. Мы заинтересованы в том, чтобы к нам в Карелию приезжали туристы из стран Баренцева региона, — сказал Артур Парфенчиков.





Значимым является также взаимодействие в сфере охраны окружающей среды, участие в совместных приграничных проектах. Хорошим импульсом для развития отношений сторон, как отметил врио главы, может стать прямое сотрудничество между образовательными учреждениями, высшими учебными заведениями Баренцева региона. Артур Парфенчиков предложил уже в следующем году провести соответствующую международную конференцию на базе ПетрГУ.





- Карелия является коммуникативным центром между Северной Европой и северной частью России. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества и будем принимать для этого самые активные действия, - заявил Артур Парфенчиков.





Вчера врио губернатора также принял участие в заседании Государственной комиссии по вопросам развития Арктики и провел встречу с главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.





30.03.2017