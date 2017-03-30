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30.03.2017

Запустили руки в казну

Гендиректор фирмы в Карелии получил условный срок за мошенничество на 1,5 миллиона

В Сегеже предприниматель вместе с одним из чиновников и бизнесменом обманом похитили из бюджета крупную сумму.

Установлено, что подсудимый, выполняя управленческие функции в коммерческой организации, в 2015 году совместно с должностным лицом администрации Сегежского городского поселения и знакомым предпринимателем при внедрении автоматизированной системы управления наружным освещением в Сегеже похитили бюджетные средства. Обманом они выудили из казны более 1,5 миллиона рублей.

С учетом признания вины, активного способствования расследованию и изобличению других участников мошенничества, частичного возмещения причиненного ущерба и иных смягчающих обстоятельств суд назначил предпринимателю наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, сообщили в прокуратуре Карелии.


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