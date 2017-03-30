Сила стихии

Тело мужчины нашли на месте пожара в Карелии

В Питкярантском районе местный житель скончался из-за отравления продуктами горения.

По версии следствия, в ночь на 29 марта 2017 года в поселке Салми произошел пожар. При тушении в квартире, расположенной в двухквартирном кирпичном доме, обнаружено тело 47-летнего хозяина. Причинами возгорания рассматривается неосторожное обращение с огнем. По предварительным данным, смерть потерпевшего наступила из-за отравления продуктами горения.





В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, отметили в Следкоме Карелии.





30.03.2017