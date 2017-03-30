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30.03.2017

Агрессивное поведение

Мужчина с психическим расстройством пытался убить своего отца в Карелии

В республике местный житель во время приступа неожиданной агрессии чуть не лишил жизни отца.

По версии следствия, житель Медвежьегорска у себя дома повел себя неадекватно и напал с ножом на отца, причинив ему множественные ранения. Мужчина оказал сыну сопротивление и смог вызвать полицию, после чего нападавшего задержали, а потерпевший остался жив.

Кроме того, злоумышленник совершил открытое хищение спиртного в магазине, а также ножом повредил входную дверь квартиры в многоквартирном доме.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы мужчина страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Он нуждается в принудительном наблюдении и лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.


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