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Жителей Петрозаводска приглашают стать волонтерами Дня Победы

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Роспатриотцентра и Росмолодежи объявляет набор волонтеров для помощи в организации празднования Дня Победы.





Чтобы принять участие в организации мероприятий 9 Мая, добровольцу необходимо до 16 апреля текущего года пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф, заполнить анкету и выбрать интересующее направление:





- сопровождение Парада Победы и народного шествия «Бессмертный полк»;

- всероссийские акции: «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», Всероссийские субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.





Всех волонтеров, прошедших конкурсный отбор, ждет обучение, организованное представителями региональных отделений, местных штабов и общественных центров гражданско-патриотического воспитания в вузах с привлечением историков и ветеранов Великой Отечественной войны.





Волонтеры обеспечат сопровождение парадов Победы и шествия Бессмертного полка в городах России и будут задействованы в следующих функциях: служба поддержки, живая цепь, работа с трибунами, пресс-подход, создание настроения, медицинская помощь.





30.03.2017