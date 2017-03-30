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30.03.2017

Поиск добровольцев

Жителей Петрозаводска приглашают стать волонтерами Дня Победы

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке Роспатриотцентра и Росмолодежи объявляет набор волонтеров для помощи в организации празднования Дня Победы.

Чтобы принять участие в организации мероприятий 9 Мая, добровольцу необходимо до 16 апреля текущего года пройти регистрацию на сайте волонтерыпобеды.рф, заполнить анкету и выбрать интересующее направление:

- сопровождение Парада Победы и народного шествия «Бессмертный полк»;
- всероссийские акции: «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», Всероссийские субботники по благоустройству памятных мест и воинских захоронений.

Всех волонтеров, прошедших конкурсный отбор, ждет обучение, организованное представителями региональных отделений, местных штабов и общественных центров гражданско-патриотического воспитания в вузах с привлечением историков и ветеранов Великой Отечественной войны.

Волонтеры обеспечат сопровождение парадов Победы и шествия Бессмертного полка в городах России и будут задействованы в следующих функциях: служба поддержки, живая цепь, работа с трибунами, пресс-подход, создание настроения, медицинская помощь.


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  • Да задрали вы своим патриотизьмом. Не было никакой великой отечественной. Была Вторая мировая война. И партизан в Карелии тоже не было. Пропагандоны хреновы придумали байки про концлагеря. Моя тетушка спокойно училась в школе во время финского присутствия. Это потом вернулись большевистские сволочи и зачистки делать начали. Очень жаль, что картавых чмошников со своими быдлятскими партийными кличками на фонарях не вешали в свое время. Эту суку Сталина даже расстреливать бы не стал. Лопатой по усатой грузинской морде - и в окоп говном завалить (Гость)
    30.03.2017 19:43:46
    +1 -1

  • Моя тетушка спокойно училась в школе во время финского присутствия.
    А твой дедушка видно умер в концлагере - упал с вышки. (Гость)
    31.03.2017 00:06:47
    +1 -1


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