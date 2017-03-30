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30.03.2017

Поступления в регион

Почти 800 миллионов выдадут Карелии на переселение людей из аварийного фонда

В течение двух недель в республику из федерального бюджета поступят более 793 миллионов на переселение граждан из ветхого жилья.

Об этом рассказали на заседании рабочей группы по координации деятельности органов исполнительной власти региона и контролю за реализацией «майских» указов президента России.

Одной из обсуждавшихся тем также стало дальнейшее развитие программы обеспечения жителей дополнительными местами в дошкольных образовательных учреждениях. Как отметила заместитель главы администрации Петрозаводска Ольга Старикова, в последнее время в городе удалось открыть новые группы в детских садах.

– У нас 360 дополнительных мест – это группы, появившиеся в связи с передачей в муниципальную собственность детских садов в Скандинавском проезде и на улице Боровой, − сказала Ольга Старикова.

В этом году также планируется передача в собственность карельской столицы детсада на улице Ленинградской, где будет 210 новых мест.

Дополнительные места появятся и в дошкольных образовательных учреждениях Прионежского и Кондопожского районов. Более того, в Кондопожском районе стать воспитанниками детских садов могут все дети с полуторалетнего возраста.

Представители разных муниципальных образований сошлись во мнении, что одной из главных проблем республики является аварийный жилищный фонд. На переселение граждан из аварийного жилья Карелии выделяются дополнительные средства.

− В течение двух недель в республику поступят 793 миллиона рублей, − сообщил замминистра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Карелии Сергей Климов.

Эта сумма направляется федеральным Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства России в соответствии с постановлением правительства страны.


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