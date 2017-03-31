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31.03.2017

Клуб веселых и находчивых

Фестиваль КВН среди школьников впервые пройдет в Петрозаводске

Учащиеся общеобразовательных учреждений города посоревнуются в юморе за Кубок главы карельской столицы.

Фестиваль КВН на Кубок мэра Петрозаводска среди школьных команд пройдет 30 апреля в ПетрГУ. Администрация карельской столицы приглашает сборные общеобразовательных учреждений принять участие в мероприятии. Игроками могут быть ученики 1-11 классов петрозаводских школ, количество человек в команде не ограничено. Школа может быть представлена несколькими командами.

Самой веселой и находчивой команде школьников вручат переходящий Кубок победителя фестиваля и главный приз – цифровой зеркальный фотоаппарат. Все победители получат ценные подарки от спонсоров. Предполагается, что мероприятие станет ежегодным.

Заявки на участие принимаются по адресу tageb@yandex.ru. Контактный телефон специалиста по работе с молодежью, капитана команды КВН «ПТЗ» Татьяны Бедрицкой: +7-921-227-46-68.


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