Клуб веселых и находчивых

Фестиваль КВН среди школьников впервые пройдет в Петрозаводске

Учащиеся общеобразовательных учреждений города посоревнуются в юморе за Кубок главы карельской столицы.





Фестиваль КВН на Кубок мэра Петрозаводска среди школьных команд пройдет 30 апреля в ПетрГУ. Администрация карельской столицы приглашает сборные общеобразовательных учреждений принять участие в мероприятии. Игроками могут быть ученики 1-11 классов петрозаводских школ, количество человек в команде не ограничено. Школа может быть представлена несколькими командами.





Самой веселой и находчивой команде школьников вручат переходящий Кубок победителя фестиваля и главный приз – цифровой зеркальный фотоаппарат. Все победители получат ценные подарки от спонсоров. Предполагается, что мероприятие станет ежегодным.





Заявки на участие принимаются по адресу tageb@yandex.ru. Контактный телефон специалиста по работе с молодежью, капитана команды КВН «ПТЗ» Татьяны Бедрицкой: +7-921-227-46-68.





31.03.2017