Землю должны освободить

Еще 30 незаконно установленных гаражей хотят снести в Петрозаводске

Городские власти продолжают бороться с самовольно установленными объектами.





В течение двух недель с момента размещения на объектах требований об освобождении незаконно занятых земельных участков у владельцев есть возможность самостоятельно их демонтировать.





До 7 апреля должны быть снесены 30 гаражей, расположенных в районе дома № 12 по улице Братьев Озеровых. Также в срок до 11 апреля демонтажу подлежит деревянный забор с металлическими воротами в районе улицы Муезерской.





31.03.2017