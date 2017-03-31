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31.03.2017

Землю должны освободить

Еще 30 незаконно установленных гаражей хотят снести в Петрозаводске

Городские власти продолжают бороться с самовольно установленными объектами.

В течение двух недель с момента размещения на объектах требований об освобождении незаконно занятых земельных участков у владельцев есть возможность самостоятельно их демонтировать.

До 7 апреля должны быть снесены 30 гаражей, расположенных в районе дома № 12 по улице Братьев Озеровых. Также в срок до 11 апреля демонтажу подлежит деревянный забор с металлическими воротами в районе улицы Муезерской.


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  • Это идёт снос в тех местах где предприниматели приобрели землю и собираются строить. А в других местах петросовет не хочет получать деньги за незаконно установленные гаражи. Вот и кадровый вопрос состава совета! Деньги БЮДЖЕТНЫЕ валяются а они не хотят подобрать! Да работы не малые с такими гаражами-НО ИХ НАДО РЕШАТЬ.Изымать и продавать или в металлом. (Гость)
    31.03.2017 12:10:43
    +1 -1


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