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31.03.2017

Следующий этап

Дворы-участники проекта «Комфортная городская среда» выберут в Карелии к середине апреля

В республике стартует новый этап приоритетной программы по благоустройству дворовых территорий.

Во всех 30-и муниципальных образованиях, участвующих в реализации проекта, в ближайшие две недели пройдут заседания общественных комиссий по отбору дворов, которые приведут в порядок в этом году.

- Активность, проявленная населением, на этапе подготовки проектной, сметной документации и проведения собраний собственников, говорит о доверии, возникшем между населением и органами власти. 405 адресных проектов претендуют на получение бюджетных средств, - отметил куратор приоритетного проекта заместитель премьер-министра правительства республики Игорь Ширшов.

Кроме того, уже сформирован график проведения собраний граждан для общественного обсуждения и отбора наиболее посещаемых территорий общего пользования – парков, центральных улиц, набережных и др. В Петрозаводске такое собрание состоится 5 апреля в 17.00 в администрации города.


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