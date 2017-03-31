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31.03.2017

Агрессивное поведение

Невменяемая жительница Петрозаводска избила мать и забрала себе 1,5 миллиона рублей

50-летнюю женщину, которая наблюдается у психиатра, по решению суда за грабеж с применением насилия отправят на принудительное лечение.

В июне 2016 года петрозаводчанка, которая злоупотребляет спиртным и состоит на учете у психиатра с различными психическими заболеваниями, пришла в гости к своей престарелой матери и стала требовать деньги на алкоголь, рассказали в прокуратуре Карелии.

Получив отказ, дочь неоднократно ударила потерпевшую, в том числе ножкой от стула, после чего похитила сбережения в сумме 1,5 миллиона рублей, которые пенсионерка откладывала много лет. Деньги злоумышленница потратила на развлечения и выпивку.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что женщина не отдавала отчет своим действиям и находилась в состоянии невменяемости, в связи с чем нуждается в лечении в условиях медицинского учреждения стационарного типа.

Уголовное дело направлено в Петрозаводский суд, чтобы решить вопрос о назначении принудительного лечения.


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