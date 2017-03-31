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31.03.2017

Мужской спорт

Первенство и чемпионат Карелии по спортивной борьбе проведут в Кондопоге

Город бумажников примет более 250 спортсменов из разных регионов России, которые поборются за звание лучших в республике.

Региональные состязания по спортивной борьбе пройдут 1 и 2 апреля в Кондопоге. Первенство и чемпионат Карелии посвятят памяти выдающегося тренера Николая Манойлина.

Участниками состязаний станут более 250 спортсменов из Московской, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Мурманской областей и Карелии.

Сильнейшие борцы выступят в трех возрастных группах: мужчины от 18 лет и старше, весовые категории до 61, 65, 70, 74, 86, 97 килограммов; старшие юноши 15-17 лет в весовых категориях до 46, 50, 54, 58, 63, 69, 76, 85 килограммов и девушки 15-17 лет, весовые категории до 46, 49, 52, 58, 70 килограммов.

По итогам соревнований сформируют сборные команды Карелии для участия в чемпионате и первенстве Северо-Запада. Состязания начнутся 1 апреля в 10:00, торжественное открытие состоится в 12:00. 2 апреля начало соревнований в 10:00.


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