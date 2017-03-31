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31.03.2017

Нерадивый отец

Жителя Карелии осудили за невыплату алиментов сыну

В Муезерском районе мужчине из поселка Волома назначили исправительные работы на полгода, поскольку он систематически не давал денег на содержание ребенка.

Подсудимый неоднократно подвергался административному наказанию за невыплату без уважительных причин средств на содержание своего несовершеннолетнего сына. Несмотря на это, он по-прежнему не исполнял обязанность по алиментам, сумма задолженности составила более 14,5 тысячи рублей.

В итоге суд приговорил нерадивого отца к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства условно с испытательным сроком в полгода.


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