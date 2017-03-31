Извечные проблемы

В Петрозаводске на Транспортной горожанам приходится ходить по проезжей части

Карельские активисты ОНФ проверили проблемные участки дорог в карельской столице и Бесовце.





Как показали рейды, местные жители не чувствуют себя в безопасности, поскольку дорожная инфраструктура отсутствует. Так, на улице Транспортная в Петрозаводске люди вынуждены ходить по проезжей части, тротуаров и пешеходных дорожек здесь просто нет. При этом движение на дороге в этом месте очень интенсивное, на прямом участке магистрали машины разгоняются до больших скоростей. Знаки, запрещающие обгон и устанавливающие ограничения скорости, не спасают положения. Их установили после обращения жителей в прокуратуру города не на протяжении всей улицы, а лишь на ее части. Кроме того, водители фур и лесовозов постоянно нарушают запрет на движение по улице Транспортная грузового транспорта. Горожане считают, что ГИБДД не в полной мере контролирует ситуацию на этом участке. По мнению специалистов, улицу необходимо реконструировать, сделать тротуары и установить "лежачие полицейские" в жилой зоне.





А на участке трассы "Кола" в районе деревни Бесовец местные жители страдают от отсутствия освещения на нерегулируемых пешеходных переходах у остановок. Автомобилисты в темное время суток просто не видят людей, пытающихся перейти дорогу по зебре.





По результатам рейда активисты ОНФ подготовят обращения в адрес мэрии карельской столицы и собственника федеральной дороги "Кола" с просьбой устранить нарушения и усовершенствовать дорожное движение на проблемных участках.





31.03.2017