Внимание, розыск!

Полиция Петрозаводска разыскивает укравшую деньги женщину

Сотрудники МВД города просят помощи в поисках предполагаемой злоумышленницы.





Отдел полиции № 2 карельской столицы разыскивает подозреваемую в краже. Вечером 20 марта 2017 года неустановленная женщина похитила 10 тысяч рублей, принадлежащие сотрудникам продуктового магазина на проспекте Александра Невского.





Полиция просит всех, кто узнал женщину на фото или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8-909-567-83-82, 8(8142) 73-92-40 или 02 (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.





31.03.2017