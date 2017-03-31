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31.03.2017

Внимание, розыск!

Полиция Петрозаводска разыскивает укравшую деньги женщину

Сотрудники МВД города просят помощи в поисках предполагаемой злоумышленницы.

Отдел полиции № 2 карельской столицы разыскивает подозреваемую в краже. Вечером 20 марта 2017 года неустановленная женщина похитила 10 тысяч рублей, принадлежащие сотрудникам продуктового магазина на проспекте Александра Невского.

Полиция просит всех, кто узнал женщину на фото или располагает информацией о ее местонахождении, сообщить об этом по телефонам: 8-909-567-83-82, 8(8142) 73-92-40 или 02 (с мобильного 102). Конфиденциальность гарантируется.


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  • После разгона митинга - залупу вам на воротник, а не помощь. Ментов в игнор (Гость)
    31.03.2017 17:13:49
    +1 1-1
  • По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://bit.do/parasitu. Маринка (Гость)
    31.03.2017 17:16:28
    +1 -1


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