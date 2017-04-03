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03.04.2017

Открытый диалог

Жители Карелии смогут онлайн посмотреть интервью Парфенчикова для ТАСС

Врио главы республики откровенно поговорит с журналистами одного из ведущих федеральных СМИ.

Сегодня, 3 апреля, в Москве в информационном агентстве ТАСС пройдет пресс-конференция врио губернатора Артура Парфенчикова. Ее посвятят стратегии социально-экономического развития Карелии.

Артур Парфенчиков расскажет журналистам о перспективах развития региона, планах и задачах на будущее, а также промышленном и туристическом потенциале республики.

Видеотрансляция пресс-конференции, которая начнется в 11.00, будет доступна по ссылке http://jwplayer.tass.ru/030417.html.


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  • просьба к губернатору - помочь властям города Петрозаводска в борьбе со стаями собак (на ул. Зелёной ) бросаются не только на детей но и на взрослых. Денег мэрия затратила много а результата никакого. (Гость)
    03.04.2017 09:43:17
    +1 -1
  • 03.04.2017 09:43:17
    на стену пиши-это не тот ресурс... (Гость)
    03.04.2017 13:10:36
    +1 -1


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