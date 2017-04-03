Открытый диалог

Жители Карелии смогут онлайн посмотреть интервью Парфенчикова для ТАСС

Врио главы республики откровенно поговорит с журналистами одного из ведущих федеральных СМИ.





Сегодня, 3 апреля, в Москве в информационном агентстве ТАСС пройдет пресс-конференция врио губернатора Артура Парфенчикова. Ее посвятят стратегии социально-экономического развития Карелии.





Артур Парфенчиков расскажет журналистам о перспективах развития региона, планах и задачах на будущее, а также промышленном и туристическом потенциале республики.





Видеотрансляция пресс-конференции, которая начнется в 11.00, будет доступна по ссылке http://jwplayer.tass.ru/030417.html





03.04.2017