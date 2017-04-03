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03.04.2017

Кадровый вопрос

Гендиректор «Карелэнергоресурса» уволили из-за спада параметров работы котельных

Игоря Иванова, генерального директора предприятия «Карелэнергоресурс», отстранили от должности. Причиной стало снижение параметров теплоснабжения в нескольких котельных, отапливающих населенные пункты в северных районах республики.

Напомним, «Карелэнергоресурс» предоставляет услуги теплоснабжения в поселениях Медвежьегорского, Суоярвского, Беломорского, Калевальского, Муезерского, Пудожского, Кемского, Сегежского (Надвоицы и Каменный Бор) и Лоухского районов. Учредителем компании является Корпорация развития Карелии.

Компания допустила сокращение подачи тепла в поселках Лоухи, Пяозерский и Надвоицы, а также в двух котельных города Беломорска. В итоге за это директора Игоря Иванова уволили. По решению совета директоров Корпорации развития Карелии, новым директором ООО «Карелэнергоресурс» назначен Дмитрий Макеев.


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  • Макеев, че то знакомый чертик. макаров (Гость)
    03.04.2017 10:23:51
    +1 -1
  • ПИПЕЦ ,готовьтесь к очередному банкротству (Гость)
    03.04.2017 11:33:58
    +1 -1
  • Шило на мыло поменяли!!!! (Гость)
    03.04.2017 12:20:38
    +1 -1
  • Счас этот топа даст жару всем районам!. обыватель (Гость)
    03.04.2017 13:09:26
    +1 -1


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