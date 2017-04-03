Кадровый вопрос

Гендиректор «Карелэнергоресурса» уволили из-за спада параметров работы котельных

Игоря Иванова, генерального директора предприятия «Карелэнергоресурс», отстранили от должности. Причиной стало снижение параметров теплоснабжения в нескольких котельных, отапливающих населенные пункты в северных районах республики.





Напомним, «Карелэнергоресурс» предоставляет услуги теплоснабжения в поселениях Медвежьегорского, Суоярвского, Беломорского, Калевальского, Муезерского, Пудожского, Кемского, Сегежского (Надвоицы и Каменный Бор) и Лоухского районов. Учредителем компании является Корпорация развития Карелии.





Компания допустила сокращение подачи тепла в поселках Лоухи, Пяозерский и Надвоицы, а также в двух котельных города Беломорска. В итоге за это директора Игоря Иванова уволили. По решению совета директоров Корпорации развития Карелии, новым директором ООО «Карелэнергоресурс» назначен Дмитрий Макеев.





03.04.2017