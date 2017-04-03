Проверка знаний

Досрочный ЕГЭ по математике сдали в Карелии

Участие в едином госэкзамене досрочного периода по профильной математике в республике приняли 63 человека.





Для проведения ЕГЭ в Петрозаводске открыли два пункта - в Центре оценки качества образования и педагогическом колледже.





- Досрочный период ЕГЭ в Карелии проходит с соблюдением всех необходимых мер информационной безопасности, - рассказала первый заместитель министра образования Республики Карелия Татьяна Васильева. - Во всех аудиториях организовано видеонаблюдение в онлайн-режиме, используется технология печати контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирование экзаменационных материалов по завершении экзамена. Ход экзамена контролировали четыре федеральных общественных наблюдателя, из них два наблюдали в online-режиме посредством портала «Смотри ЕГЭ». Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений.





Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют поступать в вузы по направлениям, где математика включена в перечень вступительных испытаний. Минимальный порог, который необходимо преодолеть участнику экзамена для получения аттестата и для поступления в вуз, - 27 баллов. Экзаменационная работа по профильному уровню включала 19 заданий. На ее выполнение было отведено три часа 55 минут.





03.04.2017