Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
03.04.2017

Проверка знаний

Досрочный ЕГЭ по математике сдали в Карелии

Участие в едином госэкзамене досрочного периода по профильной математике в республике приняли 63 человека.

Для проведения ЕГЭ в Петрозаводске открыли два пункта - в Центре оценки качества образования и педагогическом колледже.

- Досрочный период ЕГЭ в Карелии проходит с соблюдением всех необходимых мер информационной безопасности, - рассказала первый заместитель министра образования Республики Карелия Татьяна Васильева. - Во всех аудиториях организовано видеонаблюдение в онлайн-режиме, используется технология печати контрольных измерительных материалов в аудитории и сканирование экзаменационных материалов по завершении экзамена. Ход экзамена контролировали четыре федеральных общественных наблюдателя, из них два наблюдали в online-режиме посредством портала «Смотри ЕГЭ». Экзамены прошли в штатном режиме, без технологических сбоев и нарушений.

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня позволяют поступать в вузы по направлениям, где математика включена в перечень вступительных испытаний. Минимальный порог, который необходимо преодолеть участнику экзамена для получения аттестата и для поступления в вуз, - 27 баллов. Экзаменационная работа по профильному уровню включала 19 заданий. На ее выполнение было отведено три часа 55 минут.


« Гендиректор «Карелэнергоресурса» уволили из-за спада параметров работы котельныхПодозреваемого в краже разыскивают в Петрозаводске »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]