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03.04.2017

Внимание, розыск!

Подозреваемого в краже разыскивают в Петрозаводске

Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поисках предполагаемого злоумышленника.

Правоохранители города разыскивают Ивана Геннадьевича Лебедко, 1980 года рождения. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

Полиция просит всех, кому известно местонахождение разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8-911-401-83-56, 8(8142) 755-000 или 02 (с мобильного – 102).


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