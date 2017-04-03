Внимание, розыск!

Подозреваемого в краже разыскивают в Петрозаводске

Сотрудники МВД карельской столицы просят помощи в поисках предполагаемого злоумышленника.





Правоохранители города разыскивают Ивана Геннадьевича Лебедко, 1980 года рождения. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража».





Полиция просит всех, кому известно местонахождение разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8-911-401-83-56, 8(8142) 755-000 или 02 (с мобильного – 102).





03.04.2017