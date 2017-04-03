К весне готовы

Весенние паводки не пугают энергетиков Карелии

Сотрудники карельского филиала МРСК Северо-Запада готовы к безопасному прохождению паводкового периода.





В сформированную на предприятии комиссию поступает информация о возможных рисках и вероятных ЧС, отслеживаются прогнозы погоды. Для оперативного получения данных о времени и ожидаемом характере изменения границ водоемов специалисты постоянно поддерживают контакт с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС по Карелии, республиканскими и муниципальными органами власти.





- Время весеннего половодья – серьезный экзамен для нас, - рассказывает заместитель главного инженера по производственной безопасности и производственному контролю «Карелэнерго» Сергей Громцов. – Поэтому во всех производственных отделениях заблаговременно проведена подготовительная работа с персоналом. Реализуются обязательные и дополнительные мероприятия, направленные на успешное прохождение паводкового периода.





В зоне ответственности «Карелэнерго» проверены места переходов воздушных линий электропередачи через водоёмы, оценено состояние берегоукрепительных противооползневых и противоселевых сооружений. Энергетиками составлен перечень объектов сетевого хозяйства, находящихся на территориях повышенного риска подтопления во время паводкового периода, организованы их регулярные осмотры. Создан запас материалов, необходимых для предотвращения и ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов.





В канун весеннего половодья в обязательном порядке отрабатываются навыки по действиям персонала в условиях паводка. В производственном отделении Южно-Карельские Электрические Сети (ЮКЭС) на практике закреплены навыки по эвакуации из тонущего транспортного средства. Проведена проверка готовности работников, обслуживающих воздушные линии и эксплуатирующих транспортные средства, к действиям в случае возможного провала транспорта под лед.





- В связи с наступлением паводкового периода под особым контролем - соблюдение мер безопасности при пересечении водных преград, знание методов оценки состояния льда для возможного преодоления водных поверхностей и, конечно же, правил поведения и оказания помощи при внезапном разрушении льда, - говорит главный инженер производственного отделения ЮКЭС Сергей Рой. – Теоретические занятия сопровождаются практической отработкой действий наших работников при возникновении таких ситуаций.





03.04.2017