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03.04.2017

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Парфенчиков: Карелия - одна из ярких жемчужин на картах России и мира

Врио главы республики на пресс-конференции в ТАСС рассказал о перспективах и направлениях развития региона.

Сегодня в Москве в информационном агентстве ТАСС Артур Парфенчиков ответил на вопросы федеральных журналистов. Говоря об экономике Карелии, врио губернатора отметил серьезные перспективы развития у рыболовного комплекса республики, сферы судостроения и деревянного домостроения, переработки морепродуктов и дикоросов. Особое внимание будет уделяться отраслям, исторически сложившимся в регионе, - это лесопромышленный комплекс, добывающая промышленность, сельское хозяйство. В приоритетах также поддержка малого и среднего предпринимательства.

Одним из главных факторов роста и развития экономики Карелии, как считает Артур Парфенчиков, должна стать отрасль туризма.

- Карелия - это одна из ярких жемчужин не только на карте России, но и мира. Это уникальный регион с его водными, лесными богатствами, природными ландшафтами. Важно и то, что республика имеет удобное расположение, близко находится к Европейской части России, Западной Европе. И наша первоочередная задача – сделать удобной транспортную логистику, - сказал Артур Парфенчиков.

По словам врио главы, туризм в Карелии предполагается сделать многоплановым. Регион планирует развивать активные виды отдыха, дайвинг на Белом море, автокемпинги на трассах, современные виды спорта, такие как кайтинг, скандинавские коньки и скандинавская ходьба.

- Надеюсь, что туризм в республике сделает огромный шаг вперед. Мы должны дать уверенность и туристам, и бизнесменам, что мы создадим условия для нормального функционирования туристических объектов, - подчеркнул Артур Парфенчиков.

В своей работе на должности руководителя региона Артур Парфенчиков главным назвал взаимодействие с населением республики.

- Я сегодня открыт для общения со всеми гражданами. Я работаю с ними в соцсетях, обсуждаю вопросы напрямую. Главная задача руководителя региона – решение экономических и социальных задач. Акцент мы будем делать на работу с населением. Мой формат очень простой: выезд в район и прямое общение с людьми. Мы будем вводить единый день приема граждан, когда любой человек сможет без всякой записи прийти к чиновнику и переговорить о своих проблемах, - заявил врио главы региона.


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