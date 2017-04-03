Ремонт не закончен

Компания ТГК-1 продолжит реконструировать тепловые сети в Петрозаводске

Энергетики намерены довести до конца модернизацию магистральной тепловой сети в карельской столице.





Сегодня в ходе заседания штаба по подготовке и проведению отопительного периода представитель ТГК-1 сообщил, что компаний планирует перекладку участка через реку Лососинку в районе Гимназии № 37. Работы проведут летом этого года в рамках продолжающейся реконструкции магистральной тепловой сети.





Кроме того, в ходе заседания стало известно, что в связи с проведением в котельной «КАРТЭК» очередной режимной наладки паровых и водогрейных котлов на мазутном топливе, температура теплоносителя на Ключевой может быть ненадолго завышена относительно температурного графика в период с 3 по 7 апреля.





03.04.2017