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Взрыв в Санкт-Петербурге официально назвали терактом

По уточненным данным, в результате происшествия ранены 20 человек, 10 погибли.





Следственный Комитет возбудил уголовное дело по факту взрывов в Петербурге. В Генпрокуратуре случившееся назвали тератом. Сейчас на месте находится губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он подтвердил, что взрыв унес жизни 10 человек, еще 20 ранены.





Как ранее заявили, всем родственникам погибших выплатят чуть более двух миллионов рублей. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс. Свои соболезнования семьям погибших и пострадавшим выразил Дмитрий Медведев, пишет ТАСС





Также сообщается, что аэропорт Пулково усилил меры безопасности после взрыва в метрополитене, в том числе входной и предполетный досмотр. При этом самолеты летают по расписанию.





Добавим, что названы телефоны, по которым можно узнать о судьбе близких:





+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу

+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ

+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ





03.04.2017