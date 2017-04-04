Необходимые меры

Врио главы Карелии распорядился принять дополнительные меры безопасности в регионе

Повышенное внимание к антитеррористической безопасности в республике связано с событиями, случившимися накануне в Северной столице.





Руководителям органов исполнительной власти Карелии, руководителям органов местного самоуправления и хозяйствующим субъектам врио губернатора распорядился уточнить порядок проведения мероприятий, предусмотренных планами дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, уделить повышенное внимание мерам антитеррористической безопасности общественного транспорта и транспортной инфраструктуры. Провести дополнительные инструктажи водителей, кондукторов и контролеров по вопросам профилактики террористических угроз, в том числе по своевременному выявлению подозрительных лиц, подпадающих под признаки возможной причастности к террористической деятельности, «террористов-смертников» и лиц, осуществляющих их сопровождение, а также перевозку взрывных устройств, взрывчатых, ядовитых и иных опасных веществ.





Кроме того, Парфенчиков распорядился проверить наличие в общественном транспорте и на объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции) информации (памяток) для пассажиров по действиям в случае обнаружения подозрительных вещей и предметов, в удобном для восприятия виде.





Также в республике провели внеплановые инструктажи работников, обеспечивающих транспортную безопасность, усилили контроль за проведением предрейсовых и послерейсовых проверок транспортных средств, обеспечили выборочную проверку багажа и ручной клади с использованием металлодетекторов у подозрительных лиц.





Распоряжение включает еще целый ряд пунктов по обеспечению безопасности. В частности, готовность правоохранителей и спасателей, устойчивую работу комплексов «Безопасный город» и систем видеонаблюдения. О проведенной работе руководству республики должны доложить до 6 апреля.





04.04.2017