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Кредит в 8,15 миллиарда рублей предоставили на строительство Белопорожских ГЭС в Карелии

В Москве Евразийский банк развития, Международный инвестиционный банк и «Норд Гидро - Белый порог» подписали кредитный договор о финансировании проекта строительства малых гидроэлектростанций «Белопорожская ГЭС-1» и «Белопорожская ГЭС-2».





В церемонии подписания приняли участие врио главы республики, заместитель председателя правления Евразийского банка развития Константин Лимитовский, заместитель председателя правления Международного инвестиционного банка Денис Иванов, генеральный директор ООО «Норд Гидро - Белый порог» Алексей Виноградов и член правления Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Сергей Сучков.





Проект строительства Белопорожских ГЭС стал первым проектом на территории России, финансирование которого одобрено Новым банком развития, созданным странами БРИКС. Проект включен в перечень приоритетных проектов Федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года».





Организатором финансирования, кредитным агентом и управляющим залогом является Евразийский банк развития. Финансовыми инвесторами в проекте выступили Российский фонд прямых инвестиций совместно с ведущими ближневосточными суверенными фондами, а также китайской государственной корпорации «SINOMЕС». Обеспечением по кредиту является гарантия Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства в сумме 4,07 миллиарда рублей.





Как отметили участники церемонии, проект способствует не только созданию инфраструктуры региона, обеспечивающей развитие других отраслей экономики, но и позволяет эффективно использовать гидропотенциал малых рек.





- Правительство Карелии оказывает активную поддержку реализации на территории республики проекта строительства Белопорожских ГЭС, - отметил Артур Парфенчиков. - Рост цен на традиционные источники энергии, их дефицит, а также очевидные экологические проблемы, связанные с их использованием, заставляют нас заниматься поисками альтернативных источников энергии. Наша задача - как можно эффективнее использовать имеющийся в Карелии потенциал возобновляемых источников энергии.





Высокую экологичность проекта отметили и другие участники подписания.





- Строительство новых объектов генерации на основе возобновляемого источника энергии позволит ограничить негативное влияние деятельности человека на экологию и сохранить привлекательность Карелии для отечественных и иностранных туристов, - отметил заместитель председателя правления Евразийского банка развития Константин Лимитовский.





- Проект полностью соответствует критериям экологической ответственности, в первую очередь, в области возобновляемых источников энергии и эффективного использования водных ресурсов, которыми руководствуется МИБ в инвестиционной деятельности, - пояснил заместитель председателя правления МИБ Денис Иванов. - При этом Банк активно задействует функционал «интегратора» с учётом использования при строительстве ГЭС дополняющих друг друга высокотехнологичных решений от производителей из Российской Федерации и из других стран-акционеров МИБ.





При реализации проекта действительно предусмотрен высокий уровень локализации производства оборудования и строительно-монтажных работ на территории России (более 65%). Это означает, что будут задействованы производственные мощности крупнейших российских производителей электрогенераторов, турбин и оборудования для гидроэлектростанций. Инициаторами проекта с участием ведущих предприятий отрасли была проведена уникальная работа по подбору необходимого оборудования, так как электростанции мощностью 24,9 МВт не являются типичными объектами гидрогенерации на территории Российской Федерации.





По словам Сергея Сучкова, члена правления Корпорации МСП, поддержка подобных высокотехнологичных проектов малого и среднего бизнеса будет оказана и со стороны Корпорации, в том числе с использованием инструментов, обеспечивающих льготную процентную ставку по инвестиционным кредитам.





К настоящему моменту на объекте возведены временные сооружения, позволяющие приступить к строительству дамбы. Завершено устройство моста на правый берег, построен вахтовый городок на 200 человек, произведено электроснабжение объекта, выполняется монтаж бетонного завода. Строительство электростанций даст возможность создать несколько сотен новых рабочих мест. Завершение строительства объектов запланировано на конец 2019 года. За время реализации проекта государственные бюджеты разных уровней получат более двух миллиардов рублей налоговых платежей.





04.04.2017