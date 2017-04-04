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04.04.2017


Выгодная продажа бетона от завода «Молодой Ударник»

Оперативная и выгодная продажа бетона от производителя: лучшие условия для покупки бетонного раствора и железобетонных конструкций. Быстрая доставка заказа по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Производственная компания «Молодой Ударник», расположенная в Санкт-Петербурге, представляет собой надежного и проверенного поставщика бетонного раствора и сопутствующих строительных материалов.

Покупка качественного бетона для выполнения строительно-ремонтных задач представляет собой залог успеха осуществления наиболее сложных рабочих операций. Производственная компания «Молодой Ударник», расположенная в Санкт-Петербурге, представляет собой надежного и проверенного поставщика бетонного раствора и сопутствующих строительных материалов. Компания обладает собственным производством бетона, железобетонных конструкций и прочих изделий, что делает обращение к ее услугам максимально удобным и экономически эффективным.

Заказ бетонной продукции с доставкой по СПб

Выгодная и доступная продажа бетона от производителя, осуществляемая заводом «Молодой Ударник», позволяет существенно сократить расходы на выполнение необходимых строительных, ремонтных и отделочных операций. Именно изготовление бетона и прочих изделий является основным направлением деятельности данного предприятия. Прямые поставки бетонного раствора от производителя без обращения к посредникам становятся залогом заметной экономии на покупке стройматериалов не в ущерб их качеству.

Вниманию клиентов предприятия представлены следующие типы бетонной продукции:

готовые растворы различных марок;
товарный бетон;
газобетон;
пенобетон;
железобетонные конструкции;
сыпучие строительные материалы.

Доставка заказанных вами товарных единиц осуществляется компанией «Молодой Ударник» с использованием техники специального назначения. Собственный автопарк, имеющийся в распоряжении предприятия, позволяет выполнять регулярные поставки продукции не только по Санкт-Петербургу, но и по всей Ленинградской области.

Плюсы обращения к компании «Молодой Ударник»

Ключевым преимуществом сотрудничества с этим заводом можно назвать наиболее конкурентоспособные цены на все материалы, представленные в ассортименте компании. Приемлемые расценки на бетонный раствор и иные типы продукции становятся залогом внушительной экономии на покупке необходимых материалов.

Оперативная доставка даже наиболее сложных и объемных заказов на объект – еще одно достоинство обращения к услугам предприятия. Поставка железобетонной продукции, растворов и товарного бетона проводится специалистами компании четко в оговоренные сроки. Это позволяет заказчикам быть уверенными в полной ответственности, надежности и честности сотрудников завода «Молодой Ударник».


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