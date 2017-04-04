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04.04.2017

Прямой диалог

Серию встреч в формате «без галстуков» проведут для бизнесменов Карелии

Общественная палата республики запускает новый проект для активных предпринимателей региона.

Темой первой встречи станет «Власть и бизнес: от открытого диалога к партнерству». В качестве приглашенного гостя придет Александр Чепик - исполняющий обязанности премьер-министра правительства Карелии. Приглашенным экспертом будет Евгений Жирнель - исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленности республики. Модератор встречи - Любовь Кулакова, член Комиссии по вопросам экономического развития и поддержки предпринимательства Общественной палаты региона.

На встрече участники смогут познакомиться со спикерами и предпринимателями из разных сфер деятельности, из первых уст услышать ответы на вопросы, мнения и предложения по развитию бизнеса, заявить о себе друг другу, обменяться мнениями и идеями по развитию МСБ в регионе, обсудить возможности, ограничения и перспективы развития благоприятного предпринимательского климата в Карелии.

Встреча «без галстуков» пройдет сегодня, 4 апреля, с 16.00 до 17.30 в конференц-зале Совета Республики. По всем вопросам звоните +7 9212210999 или пишите dialogkarelia@gmail.com


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  • Всегда найдется вредитель, который припрется на встречу в смокинге.. бонд (Гость)
    04.04.2017 14:56:57
    +1 -1


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