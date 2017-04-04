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Парфенчиков призвал жителей Петрозаводска почтить память погибших в метро Петербурга

В связи с трагедией в Санкт-Петербурге врио главы Карелии через соцсети предложил петрозаводчанам почтить память погибших – зажечь свечи и возложить цветы на набережной.





Сегодня вечером жители города смогут почтить память погибших в результате взрыва в петербургском метрополитене. Сделать это предложил временно исполняющий обязанности главы республики Артур Парфенчиков.





− В соседнем регионе произошла большая беда, взрыв в метро унес жизни ни в чем не повинных людей. Петрозаводск и Санкт-Петербург связывают неразрывные братские узы, поэтому трагедия болью отзывается в наших сердцах. Приглашаю всех неравнодушных петрозаводчан прийти на набережную, зажечь свечи и возложить цветы к большому камню, − обратился к населению в соцсетях руководитель региона.





Акция начнется в 18.30 на набережной Онежского озера возле ротонды.





04.04.2017