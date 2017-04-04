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04.04.2017

Озеленение города

Жителям Петрозаводска предлагают подарить городу саженцы

В карельской столице продолжается экологический проект «Петрозаводску – 100 тысяч деревьев».

В рамках проекта петрозаводчане смогут подарить посадочный материал родному городу или лично поучаствовать в посадках. Проект приурочен к празднованию 100-летия республики и продлится за счет спонсорских средств до 16 декабря 2020 года.

Ежегодно проект включает в себя четыре основных этапа. С 1 апреля по 1 мая все потенциальные участники могут направлять свои заявки по электронной почте anna.dudyrina@petrozavodsk-mo.ru. Затем со 2 мая по 31 октября пройдут акции по посадке деревьев и кустарников в черте города, на третьем этапе, с 1 ноября по 15 ноября подготовят и предоставят отчеты о проведенных акциях, а с 16 ноября по 16 декабря подведут итоги и проведут торжественное мероприятие, посвященное закрытию проекта в 2017 году.

Администрация приглашает жителей города принять участие в акциях по озеленению. Отметим, что участвовать в проекте могут как спонсоры, так и жители, желающие провести посадки деревьев в своем районе и имеющие подготовленную схему размещения зеленых насаждений. После согласования схемы зеленых насаждений с мэрией, участникам предоставляют необходимые саженцы и оказывают помощь в проведении посадок. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам Управления экологии администрации Петрозаводска 71-35-66, 71-35-72.


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