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04.04.2017

Последствия беспечности

Муж и жена погибли при пожаре в своей квартире в Карелии

Курение в жилом помещении привело к гибели супружеской пары в Сегежском районе.

По версии следствия, 3 апреля 2017 года в одной из квартир в трехэтажном кирпичном доме в Сегеже произошел пожар. При тушении в помещении обнаружили тела 59-летнего хозяина и его 58-летней жены, сообщили в Следкоме Карелии.

Основной причиной возгорания на данный момент специалисты называют неосторожное обращение с огнем при курении. По предварительным данным, потерпевшие скончались от отравления продуктами горения.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой установят все обстоятельства произошедшего.


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