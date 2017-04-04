Размещение рекламы на сайте по тел. (8142)590-000
Петрозаводск. Еженедельник бесплатных объявлений. Все объявления Карелии в газете ВСЁ
Подать объявление
Бесплатные частные объявления принимаются по телефонам
067,(8142)59-00-67 или через Skype ежедневно с 9.00 до 21.00
Главная / Новости / Лента новостей Лента новостей в формате RSS
04.04.2017

Надежность увеличится

ЛЭП на границе с Финляндией отремонтируют в Карелии

«Прионежская сетевая компания» ведет работы по ремонту энергообъектов в Костомукшском городском округе.

В рамках ремонтной Программы – 2017 АО «ПСК» подрядным способом приведут в порядок три линии электропередачи вблизи российско-финской границы. Одна из ЛЭП напряжением 10 кВ находится в самом Городе горняков. На ней заменят опоры.

На второй ЛЭП 10 кВ, питающей потребителей в деревне Вокнаволок, которая находится в границах Костомукшского городского округа, смонтируют 1,5 километра нового провода и заменят 24 опоры.

В поселке Контокки, также находящемся в составе КГО, приведут в порядок три километра линии электропередачи напряжением 10 кВ с заменой опор и монтажом нового самонесущего изолированного провода.

Качество подаваемой потребителям электроэнергии после окончания ремонтов значительно увеличится, отмечают в Прионежской сетевой компании.


« Муж и жена погибли при пожаре в своей квартире в КарелииРежим работы нескольких светофоров изменился в Петрозаводске »

ОБСУЖДЕНИЕ СТАТЬИ (оставить комментарий)
Нет комментариев


Обсуждение статей модерируется. Сообщения, не соответствующие Правилам размещения комментариев, в том числе содержащие оскорбления, ненормативную лексику, призывающие к войне или межнациональной розни, а также сообщения не на русском языке будут удалены.
Ваше сообщение
 B U I Цитата IMG Видео  
Ваше имя(гость)
      

1996-2013 © ЗАО "МаксиМедиа". Обратная связь
Яндекс цитирования Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru   [Valid RSS]