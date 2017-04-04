Надежность увеличится

ЛЭП на границе с Финляндией отремонтируют в Карелии

«Прионежская сетевая компания» ведет работы по ремонту энергообъектов в Костомукшском городском округе.





В рамках ремонтной Программы – 2017 АО «ПСК» подрядным способом приведут в порядок три линии электропередачи вблизи российско-финской границы. Одна из ЛЭП напряжением 10 кВ находится в самом Городе горняков. На ней заменят опоры.





На второй ЛЭП 10 кВ, питающей потребителей в деревне Вокнаволок, которая находится в границах Костомукшского городского округа, смонтируют 1,5 километра нового провода и заменят 24 опоры.





В поселке Контокки, также находящемся в составе КГО, приведут в порядок три километра линии электропередачи напряжением 10 кВ с заменой опор и монтажом нового самонесущего изолированного провода.





Качество подаваемой потребителям электроэнергии после окончания ремонтов значительно увеличится, отмечают в Прионежской сетевой компании.





04.04.2017